Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 4 du 27 mars 2026)

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Pékin Express du vendredi 27 mars 2026, éliminé – C’est parti pour la quatrième étape de « Pékin Express : au royaume des dragons ». Les binômes prennent le départ au Népal et pour pouvoir démarrer, chaque binôme doit réussir un lancé d’oeuf !











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Les jumelles prennent le départ les premières mais il faut ensuite faire un trek avec un oeuf en équilibre sur une spatule. Héléna fait une chute impressionnante pendant le parcours mais plus de peur que de mal !

Sébastien et Julien finissent le trek les premiers. Ils peuvent commencer le stop. Et ils confirment en rejoignant Stéphane les premiers ! Ils se qualifient pour l’épreuve d’immunité, suivis par Jade et Joey, et Laurent et Frédéric.

Place à la recherche d’un hébergement. Et après une nuit chez l’habitant, place à l’épreuve d’immunité : le polo à dos d’éléphant ! C’est Julien et Sébastien qui remportent l’immunité !



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Pour la suite de la course, retour du drapeau noir ! C’est Julien et Sébastien qui doivent donner le drapeau noir, ils le donnent à Laurent et Frédéric. Avoir le drapeau le noir à la fin sera synonyme de duel final !

Fin de l’étape, elle est remportée par Brigitte et Florent, au coude à coude avec Thelma et Claire. Amélia et Elisabeth arrivent dernière et avec le drapeau noir. Elles doivent affronter Jade et Joey, arrivées avant-dernières. Jade y va, face à Amélia.

Et le binôme éliminé est…

Place donc au duel final entre Jade et Amélia. C’est serré mais c’est Jade qui remporte le duel final ! Amélia et Elisabeth ont leur destin entre les mains de l’enveloppe noire. Et verdict : l’étape est éliminatoire ! Elles décident de donner leurs deux amulettes à Jade et Joey.

Pékin Express : au royaume des dragons, le replay de l’épisode 4

Si vous avez loupé ce 4ème épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+. 👉 Rendez-vous vendredi prochain à 21h10 sur M6 pour la suite de « Pékin Express : au royaume des dragons ».