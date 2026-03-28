Le Quiz des Champions du 27 mars : et le gagnant est... (résumé + replay)

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« Le Quiz des champions » du vendredi 27 mars 2026 : le gagnant est… Flavie Flament présentait hier soir sur France 3 un nouveau numéro inédit du « Quiz des champions ». Qui a remporté la victoire ce soir ?





Verdict… Il s’agit de Sébastien, du jeu « Tout le monde à son mot à dire ».







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« Le Quiz des champions » du 27 mars 2026, Sébastien sacré Champion des Champions

La finale opposait Sébastien de « Tout le monde à son mot à dire » à Emilien des « 12 coups de midi ». Et c’est finalement Sébastien qui a remporté le trophée avec 6 points contre 2 pour Emilien ! Il est donc le Champion des Champions et il a remporté 20.000 euros pour le Sidaction.

Sébastien succède ainsi à Emilien, gagnant de la dernière édition samedi dernier.



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« Le Quiz des champions » du vendredi 27 mars : liste des 10 candidats qui s’affrontaient

Joël, 2e plus grand champion de « Tout le monde veut prendre sa place » avec 173 victoires

Émilien, champion des « 12 coups de midi » et champion le plus titré de l’histoire des jeux télé français

Florian, vainqueur du trophée des champions 2025 de « Slam »

Christophe, vainqueur de la deuxième saison de « The Floor »

François, 2e plus grand champion de « Questions pour un champion »

Sébastien, 2e plus grand champion de « Tout le monde à son mot à dire »

Céline, la plus grande championne des « 12 coups de midi » .

Timothée, un des plus grand champions de « 12 coups de midi »

Isabelle D, 3e plus grande championne de « Tout le monde veux prendre sa place »

Isabelle , 4e plus grande championne de « Tout le monde veux prendre sa place »

« Le Quiz des champions » du 27 mars : le replay

Si vous avez manqué le numéro de ce soir du Quiz des Champions, rendez-vous sur France.TV pour le replay.