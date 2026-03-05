« Balance ton ex » : votre téléfilm inédit ce 5 mars sur TF1 (histoire, interprètes)



« Balance ton ex » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 5 mars 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Balance ton ex ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Balance ton ex » : l’histoire, le casting

Eva découvre sur les réseaux sociaux la publication d’une femme accusant son ex-fiancé, Will, d’avoir eu un comportement inquiétant. De son côté, Will affirme être la cible d’une ancienne petite amie qui le harcèle et menace de se suicider s’ils ne se remettent pas ensemble. Avocate, Eva décide de le défendre et de lui accorder sa confiance, malgré les éléments et les preuves qui semblent peu à peu s’accumuler contre lui.



Avec : Mary Antonini (Eva), Shane Marriott (Will), Patricia Lavres (Jessa), Lanette Ware (Rayna)

Et à 16h, « La peur entre les murs » (rediffusion)

Molly est une jeune autrice dont le premier roman, inspiré d’un événement traumatisant vécu quelques années plus tôt avec sa sœur Bella, est devenu un véritable best-seller. Grâce au succès de son livre, elle peut s’offrir un magnifique appartement. Mais le bien semble avoir été vendu à un prix étonnamment bas et, lorsque Bella vient y séjourner, elle est rapidement confrontée à une expérience terrifiante : au cœur de la nuit, elle ressent la présence inquiétante de quelqu’un dans sa chambre.

Avec : Meghan Carrasquillo (Molly), Dane E. Connor (Michael), April Consalo (Bella), Tom Gipson (Kyle)