C à vous du 18 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 18 mars 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Guerre au Moyen-Orient, municipales, vie quotidienne… Sommes-nous tous victimes des fake news ? Nous recevons François Kraus, directeur du pôle politique et actualité de l’IFOP et Thomas Huchon, journaliste spécialiste des fake news et du complotisme

🔵 Procès en appel du financement libyen : Nicolas Sarkozy entendu aujourd’hui. Laurent Valdiguié, grand reporter à Marianne, en parle dans C à vous



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🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous cette semaine : Carla Ferrari, chef exécutive de Pizza Cosy

🔵 Dans la suite de C à vous :

Florian Sempey, pour son livre “De vive voix”, sorti ce mercredi 18 mars aux éditions Arthaud

Sandrine Kiberlain & Pierre Lottin pour le film “Ceux qui comptent”, en salle le 25 mars

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 18 mars 2026 à 19h sur France 5.