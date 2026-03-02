C à vous du 2 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Par

C à vous du 2 mars 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

France 5


🔵 Guerre en Iran : le Moyen-Orient s’embrase. Justin Vaïsse, fondateur & DG du Forum de Paris sur la paix et Thomas Gomart, directeur de l’Institut français des relations internationales (IFRI), sont ce soir les invités de C à vous

🔵 Infertilité : Enora Malagré bouscule les clichés dans le documentaire « Pourquoi t’as pas d’enfants ? » diffusé mardi soir à 21h05 sur France 5


🔵 Dans la suite de C à vous :
🎶 Mc Solaar & Zaho interpréteront en live leur titre “Comme Caroline”
🎬 Karin Viard & Ghada Hatem, pour le film “La maison des femmes” réalisé par Mélisa Godet, en salle ce mercredi

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 2 mars 2026 à 19h sur France 5.

