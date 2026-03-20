C à vous du 20 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 20 mars 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

C à vous du 20 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
Capture France 5


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🔵 Moyen-Orient : la guerre de l’énergie. Thierry Breton, ancien commissaire européen au Marché intérieur (2019-2024) et ancien ministre de l’Économie (2005-2007) est l’invité de C à vous

🔵 Le porte-avions « Charles de Gaulle » localisé en pleine mer à cause d’une application de sport. Décryptage avec Raphaël Grably, grand reporter spécialiste des sujets numériques pour BFM TV


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🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous cette semaine : Carla Ferrari, chef exécutive de Pizza Cosy

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 20 mars 2026 à 19h sur France 5.

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