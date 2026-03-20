Un Si Grand Soleil Spoiler : Yann en garde à vue, Johanna apprend la vérité ! (épisode du 25 mars)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1886 du 25 mars 2026 – C’est la chute de Yann qui vous attend dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, après le témoignage de Muriel qui l’a reconnu et son identification comme étant l’acheteur du bracelet offert à Lucie Lecoeur, Yann est placé en garde à vue !











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Becker et Elise lui prennent son arme de service et sa carte de police, Yann est suspecté du meurtre de Lucie Lecoeur. C’est Akim, qui travaille désormais à l’IGPN de Marseille, qui est dépêché sur place et s’occupe de l’interrogatoire de Yann. Face à la juge Alphand, ils expliquent que Yann avait un téléphone prépayé pour communiquer avec Lucie.

Face à Akim, Yann le prend de haut mais il avoue qu’il a eu une liaison avec Lucie pendant 10 mois et qu’il l’avait quittée peu avant sa mort. Il avoue aussi l’avoir vu le jour de sa mort, ils se sont disputés mais quand il est reparti, elle était vivante. Il assure qu’il tenait à elle et qu’il ne l’a pas tuée, il n’aurait jamais pu lui faire du mal. Mais ses mensonges et dissimulations de preuves ne jouent clairement pas en sa faveur ! Akim lui reproche d’avoir caché sa relation à ses collègues pour sauver son mariage.

Plus tard, Elise convoque Johanna au commissariat. Elle lui demande où elle était au moment du meurtre de Lucie et si Yann était avec elle. Johanna ne comprend pas où elle veut en venir, elle dit qu’elle était à la maison mais que Yann s’est absenté pour voir un indic… Elise l’informe qu’il est allé retrouvé Lucie Lecoeur, avec qui il avait une liaison depuis près d’un an. Johanna demande à voir Yann, elle sort du bureau d’Elise, furieuse… Manu doit la retenir, Johanna s’effondre, en larmes. Son monde s’écroule…



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