C à vous du 23 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 23 mars 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Mort de l’ancien Premier ministre Lionel Jospin, enseignements des municipales à un an de la présidentielle…Alain Duhamel est ce soir l’invité de C à vous

🔵 Dans la suite de C à vous :

🎶 Eddy de Pretto & Maud Le Pladec, pour le spectacle “Lonely Club” qu’il jouera le 26 juin aux Nuits de Fourvière à Lyon et les 17 & 18 juillet au Grand Palais à Paris

✨ Benjamin Lavernhe & Suliane Brahim, pour la pièce de théâtre “Le Cid” qu’ils joueront à partir de jeudi au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris



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Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 23 mars 2026 à 19h sur France 5.