Un Si Grand Soleil Spoiler : Cécile veut les aveux de Yann, Johanna anéantie (épisode du 26 mars)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1887 du 26 mars 2026 – C’est tout le monde de Johanna qui va s’écrouler dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, elle est totalement sous le choc après que la veille, Elise lui ait annoncé que Yann est soupçonné du meurtre de Lucie Lecoeur, qui était sa maîtresse depuis près d’un an.











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Au commissariat, Elise interroge Johanna et l’informe que Yann avait pris toutes les précautions pour qu’elle ne découvre pas sa liaison, il avait même un téléphone prépayé pour échanger avec elle et fixer leurs rendez-vous. Johanna est totalement bouleversée, submergée par l’émotion, quand Elise l’informe que Yann retrouvait Lucie plusieurs fois par semaine à l’hôtel et qu’ils avaient passé le week-end de la Saint-Valentin ensemble pendant qu’elle était en voyage d’affaire à Dublin…

C’est Akim, désormais à l’IGPN, qui enquête sur Yann. Il fait le point avec la juge Alphand et Becker. Akim explique que Yann assure ne pas avoir tué Lucie : il a détruit des preuves pour que sa liaison ne soit pas découverte et préserver son mariage. Mais Cécile trouve ça un peu léger, elle pense qu’il a orienté l’enquête car il avait des choses à se reprocher ! Cécile demande à Akim de mettre la pression sur Yann pour obtenir ses aveux !

Au commissariat, les avis sont partagés : Thierry est convaincu que Yann a tué Lucie, mais Manu, Elise, Hugo, et même Clément ne le pensent pas capable d’être allée si loin. Elise est déterminée à continuer l’enquête et trouver le vrai coupable pour innocenter Yann !



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