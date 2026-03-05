C à vous du 5 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 5 mars 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Malgré les hausses des prix des carburants, les clients se ruent pour faire le plein. Dominique Schelcher, président directeur général de Coopérative U est l’invité de C a vous

🔵Immigration, sécurité, wokisme…

Ce que pensent vraiment les Français, avec Nicolas Prissette, responsable éditorial des pages Opinions de la Tribune Dimanche et Emmanuel Riviere, politologue, pour la sortie de leur livre « La guerre civile n’aura pas lieu » (Robert Laffont)



Publicité





🔵 Dans la suite de C à vous :

Michel Houellebecq et Frédéric Lo, pour l’album « Souvenez vous de l’homme » disponible le 6 mars

Adriana Karembeu et Frédéric Lenoir pour le livre « Je t’aime parce que je t’aime et voilà tout » aux éditions Leduc

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 5 mars 2026 à 19h sur France 5.