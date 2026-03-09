C à vous du 9 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 9 mars 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Guerre au Moyen-Orient : nouveau guide suprême iranien, flambée historique du prix du pétrole, situation au Liban… On en parle avec Pierre Haski, auteur du livre « La fin d’un monde » publié chez Stock et Nicolas Beytout, directeur du journal “L’Opinion”

🔵 Assassinat de Samuel Paty : au cœur du premier procès. On reçoit Mathieu Delahousse qui a écrit le documentaire « Samuel Paty, le temps de la justice » réalisé par Christine Tournadre, diffusé mardi 10 mars à 21h05 sur France 5



Publicité





🔵 Dans la suite de C à vous :

Nora Hamzawi, pour son podcast “En apparence” disponible depuis le 5 mars sur les plateformes d’écoute.

Éric Judor et Jérémy Ferrari pour son film “Les K d’or” en salle mercredi 11 mars

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 9 mars 2026 à 19h sur France 5.