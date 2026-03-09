Un Si Grand Soleil Spoiler : Yann s’en prend violemment à Johanna ! (épisode du 12 mars)



Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1877 du 12 mars 2026 – Les choses vont mal tourner entre Yann et Johanna dans votre série quotidienne de TF1 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors qu’Elise et la juge Alphand privilégient la piste de l’homme mariée dans l’enquête sur le meurtre de Lucie, Yann cache toujours la vérité…











Publicité





Elise a réussi, grâce à Muriel, a créé avec l’IA une reconstitution du bracelet que l’amant de Lucie lui avait offert pour son anniversaire. Et Elise cherche le lieu où ils ont passé le week-end à Sète le mois dernier.

Dans le même temps, Ethan, du stand de tir, est interrogé. Il explique avoir voulu venir la voir à son cabinet le soir du meurtre mais il a renoncé quand il a vu un homme, certainement un patient, sonner plusieurs fois avant de monter la voir. Il décrit Gabin mais la police va encore devoir chercher avant de remonter jusqu’à lui…

Et pendant ce temps là, Muriel vient voir Johanna. Elle explique que la mère de Lucie, qui habite loin et ne peut pas se déplacer, veut un avocat pour se porter partie civile. Johanna accepte de la représenter. Le soir, elle annonce la nouvelle à Yann, qui se glace… Quand Johanna demande des infos sur l’enquête en attendant d’avoir le dossier, Yann s’emporte violemment ! Il lui rappelle qu’ils avaient décidé de ne pas parler boulot à la maison et va jusqu’à lui dire de le lâcher ! Johanna est sous le choc…



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Johanna découvre la vérité, les résumés jusqu’au 27 mars 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici