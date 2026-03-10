Les 12 coups de midi du 10 mars 2026 : Cyprien continue, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 10 mars 2026, 172ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Et un nouvel indice est apparu sur l’étoile mystérieuse !











Les 12 coups de midi du 10 mars, un champignon sur l’étoile mystérieuse

Avec une victoire à 1000 euros à partager, Cyprien fait ainsi monter sa cagnotte personnelle au total de 739 410 euros en gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice est apparu : un champignon. Il s’ajoute à celui de la photo de de fond : le lac de Côme, en Italie, photographié depuis la Villa del Balbianello.

Du côté de la célébrité qui se cacherait derrière cette étoile, il pourrait s’agir de l’actrice Eva Green. Elle a notamment joué dans le James Bond Casino Royale, dont certaines scènes ont été tournées au lac de Côme.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Leonardo DiCaprio, George Clooney



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 10 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+