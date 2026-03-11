« L’héritage des Lockhart » : votre téléfilm inédit ce 11 mars sur TF1 (histoire, interprètes)



« L’héritage des Lockhart » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 11 mars 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « L’héritage des Lockhart ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« L’héritage des Lockhart » : l’histoire, le casting

Après le décès de sa mère, Madison, mère de famille, décide d’engager une infirmière pour s’occuper de son père atteint de démence précoce, incapable désormais de vivre seul. Mais la jeune et séduisante soignante semble cacher des intentions bien différentes de celles qu’elle prétend avoir en veillant sur le vieil homme…



Avec : Sierra Wooldridge (Rebecca Wilson), Joanne Jansen (Madison Lockhart), Edwards Neville (Warren Lockhart)

Et à 16h, « Diamants, orgueil et trahison » (rediffusion)

Jessica et Simon se rencontrent lors d’une soirée de dégustation et tombent immédiatement amoureux. Leur relation évolue très vite et ils se marient peu de temps après. Mais le jour même de leur mariage, le père de Simon décède, les contraignant à se rendre dans le domaine familial. Jessica y fait alors la connaissance de sa belle-famille, une famille riche et influente. Elle découvre rapidement qu’ils dissimulent de nombreux secrets, notamment autour de la mystérieuse disparition de Daphné, la première épouse de Simon, survenue deux ans plus tôt.

Avec : Nayirah Teshali (Jessica), Adam Hollick (Simon), Ashley Doris (Madison Snow), Nicole Danielle Watts (La détective Brown)