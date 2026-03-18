Ça commence aujourd’hui du 18 mars 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 18 mars 2026, le sommaire – Ce mercredi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 18 mars 2026 à 13h55 « Sodas, boissons énergisantes : ils sont devenus accros ! » (inédit)

Cet après-midi, « Ça commence aujourd’hui » propose un numéro inédit particulièrement percutant consacré à un phénomène de plus en plus préoccupant : l’addiction aux sodas et aux boissons énergisantes. Cette émission met en lumière des témoignages forts de personnes qui ont progressivement développé une dépendance à ces boissons sucrées et stimulantes. Derrière leur apparente banalité, elles peuvent entraîner de véritables conséquences sur la santé physique et mentale.

Sur le plateau, les invités racontent sans filtre leur quotidien rythmé par une consommation excessive, parfois dès le plus jeune âge. Fatigue chronique, troubles du sommeil, prise de poids ou encore anxiété : les effets sont nombreux et souvent sous-estimés. Certains évoquent même une difficulté à s’en passer, comparable à une véritable addiction.



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Aux côtés des témoignages, des spécialistes viennent décrypter les mécanismes de cette dépendance, expliquer les risques liés à ces produits et donner des pistes pour s’en libérer.

Un numéro à la fois édifiant et nécessaire, qui invite à réfléchir sur nos habitudes de consommation et sur les dangers cachés de ces boissons omniprésentes dans notre quotidien.

Et à 15h : « Trafic d’enfants : ils ont été volés à leur mère biologique » (rediffusion)

Nos invitées du jour ont toutes été séparées de leur mère biologique avant d’être mises à l’adoption, dans des circonstances troublantes. À la naissance de Sarah, sa mère s’est vu annoncer à tort que son bébé était mort-né ; ce n’est que trente ans plus tard que Sarah découvre qu’elle a en réalité été victime d’un trafic de bébés au Guatemala. De son côté, Johanna pensait avoir été placée en pension à cinq ans faute de temps de sa mère, avant d’apprendre, à l’approche de ses 40 ans, qu’elle avait en fait été arrachée à sa famille biologique dans le cadre d’un réseau au Chili. Enfin, Véronique et Jean-Noël ont adopté leur fille au Sri Lanka sans savoir qu’ils étaient impliqués malgré eux dans un trafic d’enfants, une vérité révélée lorsque leur fille a entrepris des recherches sur ses origines.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.