« La vie secrète d’une famille parfaite » : votre téléfilm inédit ce 18 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

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« La vie secrète d’une famille parfaite » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 18 mars 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « La vie secrète d’une famille parfaite ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« La vie secrète d’une famille parfaite » : l’histoire, le casting

Sur le campus de l’université de Cloverdell, Richard, doyen de la faculté de médecine, partage sa vie avec Margaret, chargée des relations avec les anciens élèves. Leur fille, Emily, y fait ses premiers pas en tant qu’étudiante. Mais derrière l’apparence d’une famille unie et sans histoire, un lourd secret se dissimule… un secret qui pourrait bien refaire surface avec l’arrivée d’Alex, nouveau professeur de journalisme et ancien collègue de Margaret.



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Avec : Kate Watson (Margaret Collins), Don Jeanes (Richard Collins), Matthew O’Donnell (Alex Carter), Jenna Hogan (Emily Collins)

Et à 16h, « Prête à tout pour mon enfant, même l’illégalité ! » (rediffusion)

Caroline et Bethany ne connaissent aucun souci financier. Tandis que l’une exerce comme décoratrice d’intérieur, l’autre dirige sa propre entreprise. Mais au-delà de leurs carrières, elles ont une priorité commune : tout faire pour que leurs filles intègrent l’université la plus prestigieuse.

Avec : Mia Kirshner (Bethany), Penelope Ann Miller (Caroline), Michael Shanks (Rick), Sarah Dugdale (Emma)