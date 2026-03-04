

Ça commence aujourd’hui du 4 mars 2026, le sommaire – Ce mercredi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 4 mars 2026 à 13h55 « Réseaux sociaux, algorythme : quand les réseaux sociaux poussent au suicide » (inédit)

Cet après-midi, « Ça commence aujourd’hui » propose un numéro inédit et bouleversant consacré à un thème plus que jamais d’actualité : « Réseaux sociaux, algorithme : quand les réseaux sociaux poussent au suicide ».

Aux côtés de Faustine Bollaert, plusieurs invités témoignent avec courage et émotion. Parents endeuillés, jeunes victimes de cyberharcèlement, proches confrontés à l’engrenage des contenus toxiques… Tous racontent comment les algorithmes ont progressivement enfermé leurs enfants ou eux-mêmes dans une spirale dangereuse, faite de comparaisons permanentes, de haine en ligne et de contenus liés à l’automutilation ou au suicide.



Comment fonctionnent réellement ces algorithmes ? Pourquoi certains profils se retrouvent-ils submergés par des vidéos ou publications toujours plus sombres ? Les plateformes sont-elles responsables ? Des spécialistes – psychologues, experts du numérique et juristes – apportent également leur éclairage pour comprendre les mécanismes à l’œuvre et évoquer les pistes de prévention.

Un numéro fort, nécessaire, qui interroge notre rapport aux réseaux sociaux et la protection des plus jeunes, à découvrir cet après-midi sur France 2.

Et à 15h : « Troubles alimentaires : elles se battent pour que leur bébé parvienne à manger » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit des mamans venues témoigner de leur combat pour permettre à leur bébé de s’alimenter malgré de lourds troubles. Amandine raconte le parcours difficile de ses deux derniers enfants : Alonzo, grand prématuré, a souffert de troubles de l’oralité et a dû être nourri par sonde, une épreuve qui s’est répétée avec Thelyo, 9 mois, atteint d’un sévère reflux gastro-œsophagien l’empêchant de s’alimenter normalement. De son côté, Émilie confie que son fils, brûlé à l’œsophage par un reflux dès la naissance, a été hospitalisé et alimenté par sonde pendant 45 jours, avant de retrouver peu à peu une alimentation presque classique. Enfin, Mélissa évoque le long combat pour faire reconnaître le trouble de l’oralité de son fils, évolué en mérycisme : incomprise durant deux mois par le corps médical, elle n’a obtenu une prise en charge adaptée qu’après s’être rendue aux urgences d’un autre hôpital.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.