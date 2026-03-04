« Deux sœurs pour un mensonge » : votre téléfilm ce 4 mars sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« Deux sœurs pour un mensonge » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 4 mars 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Deux sœurs pour un mensonge ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Deux sœurs pour un mensonge » : l’histoire, le casting

Cassie, l’aînée d’une fratrie de trois enfants qu’elle a presque élevée seule, voit son jeune frère et sa sœur s’égarer dans des vies agitées. Inquiète pour Miranda, en couple avec un homme violent, elle lui propose de venir se réfugier chez elle quelque temps. Mais le jour même, la jeune femme disparaît mystérieusement. Face à une enquête qui piétine, malgré le poste de procureur occupé par son nouvel époux, Cassie refuse de rester les bras croisés et décide de mener ses propres investigations pour découvrir la vérité sur la disparition de sa sœur.



Publicité





Avec : Jessica Morris (Cassie Wilcot), Daniel Stine (Steven Wilcot), Brianna Abruzzo (Ariel), Christie Leverette (Robin), Brey Noelle (Miranda Taylor)

Et à 16h, « La famille du secret » (rediffusion)

Abby délaisse son poste au sein du bureau du procureur pour rejoindre un cabinet d’avocats renommé. À peine arrivée, son nouveau supérieur, Brice Fuller, lui confie une affaire délicate : assurer la défense de sa propre sœur, Adrianna Cross, accusée d’avoir assassiné leur père, Everett Cross.

Avec : Anita Leeman Torres (Abby), Sabrina Stull (Adrianna), Scott Christopher (Brice), Autumn Noel (Sophie)