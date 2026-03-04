Les 12 coups de midi du 4 mars 2026 : Cyprien fait fort, a-t-il décroché l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 4 mars 2026, 166ème victoire de Cyprien – Cyprien a fait fort ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Avec une adversaire efficace, il a pu signer un Coup de Maître à 30.000 euros et tenter une première fois sa chance face à la nouvelle étoile mystérieuse !











Les 12 coups de midi du 4 mars, Leonardo DiCaprio sur l’étoile mystérieuse ?

Cyprien fait ainsi grimper sa cagnotte personnelle au total de 717 360 euros de gains et cadeaux. Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, Cyprien a proposé le nom de Leonardo DiCaprio. Mais c’est raté ! Rappelons que sur la photo de fond, il s’agit du lac de Côme, en Italie, depuis la Villa del Balbianello. Et il devrait s’agir d’Eva Green derrière cette étoile.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 4 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+