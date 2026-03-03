Coupe de France : suivre Strasbourg / Reims en direct (+ score en temps réel et résultat final)



Strasbourg / Reims en direct, live et streaming ce mardi 3 février 2026 – Place à la Coupe de France ce mardi soir à la télé. Strasbourg accueille Reims pour le premier quart de finale.





A suivre ce soir sur beIN Sports coup d’envoi à 21h.







Ce soir au Stade de la Meinau, Strasbourg et Reims s’affrontent en quart de finale de la Coupe de France 2025-2026, une rencontre à élimination directe. Strasbourg, équipe de Ligue 1, accueille le Stade de Reims, qui évolue en Ligue 2 et est le dernier club de divisions inférieures encore en lice.

Le RCSA, revigoré après des performances solides en championnat et une victoire notable contre Monaco au tour précédent, part favori face à un Reims compact mais moins efficace offensivement dernièrement. Une place en demi-finales de Coupe de France est en jeu ce soir dans un duel qui promet intensité et suspense.



Strasbourg / Reims – Composition des équipes

🔵 Strasbourg (composition probable) : Penders – Chilwell, Doukouré, Omobamidele, Doué – Barco, El-Mourabet – Nanasi, Enciso, Ouattara – Panichelli

🔵 Reims (composition probable) : Olliero – Busi, Pallois, N’Tamon, Sekine – Leoni, Gbane, Patrick – Bojang, Daramy, Diarra

Strasbourg / Reims en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur beIN Sports dès 21h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la FFF.

Strasbourg / Reims, quart de finale de la Coupe de France 2025/2026, un match à suivre ce soir.