Un Si Grand Soleil du 4 mars : Lucie anéantie, Janson et Xavier arrêtés ! (résumé épisode 1871 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 4 mars 2026, spoiler résumé de l’épisode 1871 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 4 mars 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Caroline stresse, elle reçoit un appel de Xavier. Il est avec Janson et lui demande s’ils ont retrouvé la clé USB. Elle lui dit que oui, il lui donne rendez-vous dans 2h et demande à ce qu’elle vienne avec son fils… Quand Xavier raccroche, il dit à Janson qu’après avoir récupéré la clé, ils les élimineront !

Lucie a passé la nuit avec le responsable du stand de tir, il dit avoir passé une super soirée et une super nuit. Mais Lucie lui dit qu’ils ne vont pas se revoir. Il ne comprend pas mais elle dit que pour elle c’était une erreur… Pendant ce temps là, Yann et Johanna ont l’air très heureux, Yann propose à Johanna de sortir dans le bar à salsa de leur rencontre ce soir. Il lui dit qu’il l’aime. Son téléphone sonne, c’est un message de Lucie qui veut lui parler.



Publicité





Sabine et Hugo partent travailler, Pablo dit encore ne pas être bien. Hugo pense que les articles contre lui le rendent malade et lui dit de rester à la maison. Quand ils s’en vont, Pablo donne la clé usb à Caroline, qui refuse qu’il vienne avec elle. Il se dit fier d’elle.

Au cabinet d’avocats, Florent remarque que Johanna a l’air heureuse. Elle dit avoir envoyé la demande d’agrément pour l’adoption et elle avoue que ça l’a fait flipper. Florent tente de la rassurer.

Gabin est avec Lucie, elle dit qu’elle se sent mal et met un terme à la séance. Il dit qu’elle a l’air triste et demande si elle a des problèmes. Lucie l’envoie balader : ils ne sont pas amis, il doit garder de la distance avec elle ! Gabin semble bouillonner…

Caroline retrouve Xavier et Janson. Elle lui remet la clé usb. Il vérifie son contenu et si elle n’a pas été copiée… Janson annonce que tout est bon. Xavier demande à Caroline de se lever et de les suivre, il menace Pablo ! Pendant ce temps là, Pablo est avec Alex. Xavier menace Caroline de son arme, il demande à Janson d’ouvrir le coffre quand la police débarque. Becker ordonne à Xavier de lâcher son arme ! Il finit par s’exécuter, Caroline est bouleversée. Becker la rassure et la félicite : elle a réussi. Il appelle Alex, qui rassure Pablo : sa mère va bien, Xavier et Janson ont été arrêtés !

Das la rue, Lucie reçoit un message de Yann qui dit qu’ils n’ont plus rien à se dire et qu’il est désolé… Elle jette le bracelet qu’il lui a offert et fond en larmes contre sa voiture. Elle le ramasse ensuite, le bracelet est cassé.

Au commisssariat, Becker explique tout à Cécile en présence de Pablo, Caroline et Hugo. Pablo explique que c’est grâce au tatouage de méduse de Xavier qu’il a compris. Il raconte tout ce qui s’est passé. Ils sont venus voir Becker et ont prévenu Hugo après avoir retrouvé la clé usb. Ils ont mis en place le flagrant délit. Cécile salue le beau travail mais demande à Becker de la prévenir la prochaine fois avant une telle opération. Pablo est innocenté, Janson et Xavier vont être mis en examen.

Muriel propose un ciné à Boris ce soir, elle appelle la baby-sitter. Ça sonne à la porte, c’est Lucie en larmes. Elle lui dit que c’est fini avec Yann, elle n’arrive même plus à bosser… Elle ne pensait pas qu’il la quitterait de cette façon là. Elle dit qu’elle devrait parler à sa femme, Muriel lui déconseille et rappelle que sa femme n’a rien fait. S’en prendre à son couple ne lui apportera rien. Boris les rejoint, Muriel propose à Lucie de rester. Elle refuse de leur gâcher leur soirée mais Boris insiste, il va cuisiner.

Pablo et Hugo félicitent Caroline, elle a assuré et a eu beaucoup de courage. Elle se dit épuisée. Pablo va lui faire couler un bain. Et il remercie son père, d’avoir toujours été là et de n’avoir jamais douté.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : une mort choc, les résumés jusqu’au 20 mars 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.