Echappées Belles du 28 mars 2026 : direction Cabourg ce soir sur France 5 (sommaire)

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Echappées Belles du 28 mars 2026 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







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Echappées Belles du 28 mars, à 21h – « Week-end à Cabourg » (rediffusion)

Cap sur Cabourg, joyau de la Côte Fleurie, où l’élégance de la Belle Époque se savoure encore aujourd’hui. Cette station balnéaire au charme intemporel invite à la douceur de vivre : flâneries sur la digue, dégustation des célèbres coques pralinées, galops sur le sable avec la mer pour horizon.

Porte d’entrée vers une Normandie authentique, Cabourg ouvre sur un territoire généreux : la Route du cidre et ses fermes familiales, les plages du Débarquement, témoins d’une histoire où s’est jouée la liberté, ou encore les marais préservés de Sallenelles. Entre terroir d’exception et nature fragile, les Normands y partagent un art de vivre aussi chaleureux que sincère.



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Du littoral aux paysages verdoyants de l’arrière-pays, Cabourg offre l’escapade idéale le temps d’un week-end, mêlant romantisme en bord de mer, immersion historique et rencontres authentiques.

Echappées Belles du 28 mars à 22h30 – « Seychelles, précieuse nature » (rediffusion)

Ce voyage est pour Jérôme Pitorin l’occasion de dépasser les clichés de carte postale et de partir à la rencontre des Seychellois, profondément attachés à leur île, incapables d’imaginer vivre ailleurs. Engagés dans la protection de leur faune et de leur flore, ils prennent aussi un immense plaisir à partager avec les visiteurs les trésors de leur archipel paradisiaque.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 21 mars 2026 dès 21h sur France 5