Demain Nous Appartient du 10 mars : Brice piège Martin ! (résumé + vidéo épisode 2157 en avance)

Demain nous appartient du 10 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2157 de DNA – Brice va piéger Martin ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, il va l’accuser de violence policières et porter plainte !





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 10 mars 2026 – résumé de l’épisode 2157

Brice se met en scène dans les médias comme victime de la police, accusant notamment le commandant Constant. En voyant ces images, Martin s’emporte. Avec Aurore, il reste persuadé que les bijoux ont été déplacés quelque part. De son côté, Sébastien reproche à sa fille d’accuser Brice sans preuves et lui demande de ne plus intervenir dans l’affaire.

Dans la rue, Brice provoque Martin et le menace de transmettre à la presse une vidéo montrant Raphaëlle fouillant illégalement chez lui. Martin perd son sang-froid et le saisit par le col avant de partir. Peu après, Brice se présente au commissariat avec une blessure à l’arcade et porte plainte contre Martin pour agression. L’ADN de Martin sur sa veste l’incrimine, malgré ses dénégations. Convaincus d’un coup monté, Martin et Aurore tentent de s’expliquer auprès du procureur, mais Sébastien préfère retirer l’enquête à son beau-fils pour limiter les risques.



Pendant ce temps, Sara et Roxane se réveillent heureuses d’avoir franchi une nouvelle étape dans leur relation. Mais elles découvrent qu’Enora répète sans cesse le mot « put*** ». Elles pensent à une mauvaise influence de Marceau mais celui-ci affirme pourtant que c’est plutôt sa mère, Erica, qui utilise ce langage…

Enfin, Gabriel et Soraya avancent dans leur projet d’adoption. Soraya commence la lettre de demande d’agrément, consciente que la procédure peut être longue. Le soir, Gabriel lui suggère d’y ajouter leurs valeurs et leur vision de la vie. Ils décident alors de retravailler la lettre ensemble.

VIDÉO Demain nous appartient du 10 mars 2026 – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.