Plus Belle La Vie du 10 mars 2026 : Kassian piège la police, un terrible compte à rebours (résumé + extrait vidéo épisode 536 en avance)

Plus belle la vie du 10 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 536 de PBLV – Le nouveau jeu de Kassian va dévoilé une terrible menace cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Kassian piège la police et Jean-Paul est très inquiet…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 10 mars 2026 – résumé de l’épisode 536

Jean-Paul retrouve Charlotte. Elle a analysé la boîte du colis : aucune empreinte exploitable. Contente d’être sortie de prison, elle admet que revoir Kassian gâche tout. Avec Charlotte, Jean-Paul s’inquiète : chaque nouveau jeu de Kassian précédait un meurtre. L’objet trouvé dans la boîte est passé aux infrarouges : il contient un rouleau de papier, sûrement un message. Plus tard, Patrick, Jean-Paul et Stanislas examinent l’objet : un Cryptex, système attribué à Léonard de Vinci, avec des milliards de combinaisons. S’il est forcé, le message sera détruit.

Pendant ce temps, Idriss et Morgane examinent le courrier de Kassian. Rien ne parle d’un jeu autour d’un meurtre au Mistral. Morgane pense que l’expéditeur savait que la police ouvrirait le colis : ils seraient les véritables destinataires, peut-être un fan de Kassian voulant leur faire peur. Patrick envisage plutôt que Kassian tire les ficelles depuis sa cellule avec un complice. Ils évoquent Kévin Pellot, qui s’était introduit chez les Boher-Nebout pour Kassian, et décident de vérifier s’il est toujours en contact avec lui.



Charlotte récupère son ancien dossier chez Éric et Ariane et le détruit. Émue, elle regrette seulement Jennifer, à qui elle ne peut rien dire. Ils lui suggèrent de la voir malgré tout. Plus tard à la PTS, Charlotte découvre un message écrit à l’urine sur la boîte : une URL. Quand ils ouvrent le site, une alarme se déclenche au commissariat et un sablier apparait sur leurs écrans. Un message vocal annonce que si Kassian est en prison, son héritage continue. Un meurtre aura lieu au Mistral s’ils ne résolvent pas l’énigme. Le compte à rebours est lancé : une semaine pour trouver la future victime et empêcher le crime. Jean-Paul est convaincu que Kassian prépare sa vengeance.

À l’hôpital, Gabriel annonce à Natacha que son PET-scan montre que le lymphome n’a pas évolué. Gabriel lui parle de traitements et d’une possible unité hospitalière sécurisée. Il comprend qu’elle a agi par désespoir et affirme que leurs retrouvailles étaient sincères.

Au Pavillon des Fleurs, Luna apprend que Martin a eu 4/20 en maths. Blanche lui conseille de ruser pour lui faire accepter le tutorat avec Louisa. Louisa hésite mais accepte finalement. Luna piège ensuite Martin en lui présentant un faux prof particulier : il préfère finalement reprendre le tutorat avec Louisa.

VIDÉO Plus belle la vie du 10 mars 2026 – extrait vidéo

