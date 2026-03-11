Koh-Lanta : Clémence sort du silence après son élimination « J’ai été trop honnête » (VIDÉO)



C’est Clémence qui a été éliminée de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin » hier soir à l’issue du second épisode de l’aventure. Alors que l’équipe jaune a perdu lors de l’épreuve d’immunité, ils ont du affronter leur premier conseil et c’est Clémence vers qui la majorité des votes a pointé.











Et alors que Clémence avait une seconde chance avec les reliques du destin, elle a choisi une poterie vide et a donc été éliminée.

« J’ai été trop honnête, j’ai été trop moi même, j’ai pas du tout mis de barrière » a confié Clémence à chaud après son élimination, évidemment très déçue et émue.

« L’un de mes plus grands regrets c’est que je n’ai rien prouvé, 5 jours c’est pas beaucoup, on a fait que 3 épreuves. J’aurai vraiment aimé prouver plus de choses sur le long terme » a-t-elle expliqué. « Il me fallait quelques jours de plus, à 2-3 jours près les votes n’auraient pas été les mêmes »



« J’ai mal joué, c’était une erreur stratégique et j’ai confiance à des gens à qui je n’aurai pas du (…) C’est dur à avaler »

Une interview à découvrir en entier en vidéo sur TF1+.

