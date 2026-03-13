Plus Belle La Vie du 13 mars 2026 : Kassian dit-il la vérité ? Boher fait une découverte (résumé + extrait vidéo épisode 539 en avance)



Plus belle la vie du 13 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 539 de PBLV – Kassian dit-il la vérité à la police dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Cet après-midi, alors que Boher fait une nouvelle découverte, il va s’en prendre violemment à Darius en prison…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 13 mars 2026 – résumé de l’épisode 539

La police fouille le bar du Mistral à la recherche d’un indice pour sauver une femme menacée, mais ne trouve rien. Plus tard, Jean-Paul comprend finalement que la piste mène à l’ancien bar du Mistral, aujourd’hui en ruines. Sur place, il découvre une stèle avec un QR code menant à une nouvelle énigme : « Il est très important pour elle. C’est ici qu’il est né. Il a trois parents ».

Épuisé et obsédé par l’affaire, Jean-Paul est convaincu que Kassian est derrière ce jeu, malgré les doutes de Patrick. En prison, il confronte violemment Kassian, qui continue d’affirmer qu’il n’en est pas l’auteur et lui lance qu’une deuxième femme pourrait mourir par sa faute.



Pendant ce temps, Robert avoue à Mirta qu’il veut entrer dans les ordres et devenir moine, ce qui la bouleverse, mais elle décide finalement de se battre pour leur amour. De leur côté, Apolline et Léa vivent une relation de plus en plus intense mais doivent rester discrètes à cause du danger lié à l’affaire Kassian.

VIDÉO Plus belle la vie du 13 mars 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

