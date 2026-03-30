Demain Nous Appartient du 30 mars : Romain hospitalisé, Prune arrêtée par la police (résumé + vidéo épisode 2171 en avance)

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Demain nous appartient du 30 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2171 de DNA – Romain est hospitalisé d’urgence ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et Prune est finalement arrêtée par la police et elle avoue tout.





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Demain nous appartient du 30 mars 2026 – résumé de l’épisode 2171

Karim et Nordine découvrent sur le front de mer le téléphone de Prune puis le corps de Romain, grièvement blessé. Le lendemain, la police confirme que le téléphone contient les preuves nécessaires pour inculper Prune, tandis que Romain, hospitalisé pour un traumatisme crânien, est placé sous sédation.

À l’hôpital, Noor surprend Prune au chevet de Romain. Celle-ci l’accuse d’avoir tué sa sœur et refuse de partir. Noor prévient la police, qui arrête Prune. Elle finit par avouer, convaincue que Noor est responsable de la mort d’Océane, malgré les preuves de son innocence.



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Romain se réveille ensuite et explique que Prune l’a poussé après avoir perdu le contrôle. Noor apprend également qu’elle va être réintégrée à l’hôpital, ce qui la soulage et lui permet de se concentrer sur son avenir.

Parallèlement, Manon évite son cours de krav-maga à cause de son prof, mais Sofia l’y accompagne et met Nolan mal à l’aise en le draguant. Nordine, jaloux après avoir vu une story, reproche à Manon de lui avoir caché sa présence au cours, ce qu’elle minimise.

Enfin, Marguerite rencontre Marco à la boulangerie et sympathise avec Lizzie, qui lui confie sortir avec son fils Waren. Encouragée à ne pas tout sacrifier pour lui, Lizzie tente de se montrer distante lors de leur rendez-vous, mais se sent finalement mal à l’aise.

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VIDÉO Demain nous appartient du 30 mars 2026 – extrait de l’épisode

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