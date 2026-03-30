Plus Belle La Vie du 30 mars 2026 : Patrick prend une lourde décision (résumé + extrait vidéo épisode 550 en avance)

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Plus belle la vie du 30 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 550 de PBLV – Le maître du jeu va donner une nouvelle énigme à Boher et aux flics du Mistral cet après-midi dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Patrick va prendre une lourde décision : faire sortir Kassian de prison !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 30 mars 2026 – résumé de l’épisode 550

En prison, Kassian cache son couteau quand Boher arrive et lui annonce avoir réussi à ouvrir le casse-tête grâce à l’origami. À l’intérieur, il a trouvé un message du maître du jeu qui pourrait annoncer le pire pour Noémie…

Lucie, inquiète de ne plus avoir de nouvelles de Noémie, interroge Léa, qui finit par lui avouer que la jeune femme a disparu depuis mercredi. Pendant ce temps, Ariane, épuisée par sa grossesse, accepte une séance d’hypnose proposée par Djawad, mais c’est lui qui s’endort, permettant à Ariane de filer discrètement.



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Apolline demande à Steve de remettre un mot à Léa. Celle-ci reconnaît que leur relation lui manque, mais affirme qu’elle aime Jean-Paul et qu’Apolline mérite d’être pleinement aimée, ce qui brise le cœur de la jeune femme.

Au commissariat, Boher et Patrick déchiffrent une énigme menant à la voiture de Boher. Or, celle-ci a été volée. Dans le garage, ils découvrent un meuble inconnu et un carnet avec un nouveau message : seul Kassian peut sauver Noémie. Patrick décide alors de l’emmener sur place malgré les risques. Boher va donc voir Kassian en prison : il annonce qu’ils vont le faire sortir mais il promet de le surveiller étroitement et de le tuer à la moindre tentative de fuite !

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VIDÉO Plus belle la vie du 30 mars 2026 – extrait vidéo

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