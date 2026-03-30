Les 12 coups de midi du 30 mars 2026 : Cyprien décroche l’étoile mystérieuse ! Qui était derrière ? (+ explications des indices)

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Les 12 coups de midi du 30 mars 2026, 191ème victoire de Cyprien – C’est fait ! Cyprien a décroché sa 8ème étoile mystérieuse ce vendredi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé une 191ème victoire et a réussi un Coup de Maître avant de décrocher l’étoile mystérieuse en proposant le nom de Julia Roberts.











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Les 12 coups de midi du 30 mars, Julia Roberts était sur l’étoile mystérieuse

Cyprien a remporté 10.000 euros à partager avec un téléspectateur avant de décrocher cette étoile d’une valeur de 26.837 euros. Sa cagnotte totalise désormais 799 797 euros de gains et cadeaux ! Il n’est donc plus qu’à un cheveu de passer le cap des 800 000 euros.

Sur l’étoile mystérieuse, c’était donc Julia Roberts.

Explications des indices :

🌊 Le lac de Côme (Italie)

➡️ Cet indice renvoie au film « Ocean’s Twelve ». Une partie importante de l’intrigue se déroule en Europe, et plusieurs scènes ont été tournées autour du lac de Côme, en Italie, où l’équipe de braqueurs se rend pour poursuivre ses activités. Le décor italien est très reconnaissable et fait partie de l’identité visuelle du film.



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🍄 Le champignon

➡️ Le champignon évoque la gastronomie italienne et donc le film « Mange, prie, aime ». Dans ce long métrage, Julia Roberts incarne une femme qui part à la découverte d’elle-même à travers le monde, et la partie italienne du film met fortement en avant la cuisine locale, les marchés et les produits emblématiques comme les truffes et autres champignons.

📚 La pile de livres

➡️ Cet indice correspond au film « Coup de foudre à Notting Hill » où elle tombe amoureuse du personnage incarné par Hugh Grant, qui est libraire.

🏴‍☠️ Le drapeau de pirates

➡️ Le drapeau de pirates renvoie à « Hook », où Julia Roberts interprète la fée Clochette. Le film se déroule dans l’univers de Peter Pan, peuplé de pirates menés par le capitaine Crochet. Même si son personnage n’est pas pirate, elle évolue constamment dans cet univers, ce qui rend cet indice cohérent.

🌹 Les roses

➡️ Les roses évoquent directement « Pretty Woman », l’un des films les plus emblématiques de sa carrière. Dans cette comédie romantique, les fleurs, et notamment les roses, symbolisent la relation entre Vivian et Edward. Elles apparaissent à plusieurs moments clés et renforcent l’image romantique du film.

🧴 La bouteille

➡️ La bouteille fait référence à « Erin Brockovich », inspiré d’une histoire vraie. Julia Roberts y incarne une femme qui découvre une affaire de pollution de l’eau potable par une entreprise industrielle. Les analyses d’eau, les bouteilles et la contamination sont au cœur de l’enquête et de l’intrigue.

🐦 Le pélican

➡️ Cet indice renvoie explicitement au thriller politique « L’Affaire Pélican » (The Pelican Brief). Dans ce film, Julia Roberts joue une étudiante en droit qui rédige un mémoire — appelé justement « le dossier pélican » — mettant en cause de puissants responsables. Le pélican est donc directement lié au titre et à l’intrigue.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 30 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+