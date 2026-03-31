Plus Belle La Vie du 31 mars 2026 : la mère de Kassian retrouvée morte ! (résumé + extrait vidéo épisode 551 en avance)

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Plus belle la vie du 31 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 551 de PBLV – Darius Kassian va sortir de prison cet après-midi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais il va très vite déchanter… Sa mère va être retrouvée morte dans le coffre de la voiture de Boher !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 31 mars 2026 – résumé de l’épisode 551

La police fait sortir Darius Kassian de prison sous escorte. Il provoque Jean-Paul, mais Boher le recadre et ils partent en voiture. Au commissariat, Charlotte analyse le casse-tête pour anticiper les coups d’avance de Kassian, malgré les tentatives de Patrick pour la rassurer.

Au Pavillon des Fleurs, Ariane et Djawad suivent la préparation à l’accouchement, tandis que Djawad demande l’aide de Blanche pour remplir le projet de naissance. Ariane avoue que cette grossesse ravive le souvenir douloureux de l’abandon de Zoé. Au parloir, Félix clame son innocence à Luna, qui l’encourage à rester calme en attendant son avocat. Ulysse, inquiet du dossier accablant, prévoit de demander un renvoi.



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Au garage de Jean-Paul, Kassian aide la police à décrypter un message caché lié à l’un de ses anciens jeux : « Si tu veux sauver Noémie Blomet, tu dois empêcher l’histoire de se répéter ». Il pense que le maître du jeu fait référence à l’histoire commune de Boher et lui… Pendant ce temps, Charlotte découvre grâce au labo qu’un couteau était dissimulé dans le casse-tête. Sur le parking de l’hôpital, Jean-Paul retrouve sa voiture et, dans le coffre, la mère de Kassian est découverte assassinée, aux côtés d’un nouvel origami.

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VIDÉO Plus belle la vie du 31 mars 2026 – extrait vidéo

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