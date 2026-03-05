Demain Nous Appartient du 5 mars : Brice menace Raphaëlle, Sébastien doute (résumé + vidéo épisode 2154 en avance)



Demain nous appartient du 5 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2154 de DNA – Raphaëlle est-elle allée trop loin dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Ce soir, Brice va aller trouver Martin avec une vidéo de Raphaëlle chez lui… Il menace de détruire sa carrière !





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 5 mars 2026 – résumé de l’épisode 2154

Aux halles, Lou demande à Arthur de s’occuper de Nina pour la journée et il accepte avec enthousiasme. Il propose à la fillette de goûter tous ses desserts italiens et Émilie se joint à eux en lui faisant découvrir ses empanadas, pour le plus grand plaisir de Nina. Mais lorsque Karim apprend la situation, il se met hors de lui. Furieux de ne pas avoir été prévenu, il supporte mal que sa fille passe du temps avec Arthur. Le soir, il donne rendez-vous à Lou au Spoon pour lui reprocher d’avoir pris cette décision sans lui.

De leur côté, Sylvain et Bruno partent à la pêche avec un invité surprise : Sébastien. D’abord un peu gêné de se retrouver avec le procureur, Bruno finit par se détendre et la discussion s’engage. Sébastien en profite pour se confier sur ses doutes concernant sa relation avec Marianne et leur projet d’emménagement. Sylvain le met en garde sur la difficulté de changer ses habitudes, tandis que Bruno se montre beaucoup plus direct et lui dit qu’il est sur le point de faire une grosse erreur.



Au commissariat, Martin découvre que la clé USB récupérée ne contient en réalité qu’une simple vidéo d’oiseaux. Il comprend alors que Brice Mussard a démasqué Raphaëlle et la met en garde. Peu après, Mussard se présente au commissariat et menace Martin : il possède une vidéo montrant Raphaëlle chez lui et pourrait l’envoyer au bâtonnier pour la faire radier si l’enquête continue. Pour protéger l’avocate, Martin et ses collègues décident de faire croire à Mussard qu’il est désormais hors de cause. Mais Raphaëlle, bien décidée à lui faire peur, se rend chez lui et l’accuse violemment d’avoir tué sa femme… Mais Brice la filme afin de pouvoir l’accuser de harcèlement !

VIDÉO Demain nous appartient du 5 mars 2026 – extrait de l’épisode

