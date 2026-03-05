Demain Nous Appartient spoiler : Roxane et Sara sous le choc, elles découvrent... (vidéo épisode du 10 mars)



Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Sara et Roxane ne s’attendaient pas à ça dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, elles vont confier Enora à… Marceau. Le fils d’Erica, qui aime beaucoup la petite fille, va jouer les babysitters.











Au petit matin, Sara et Roxane se réjouissent. Et Sara félicite sa femme d’avoir enfin accepté de laisser Enora à quelqu’un d’autre que Bart ou la mère de Sara. Mais quand elles entendent Enora prononcer un gros mot, elles sont sous le choc !

Marceau a apparemment une mauvaise influence sur la petite fille… Sara et Roxane déchantent !

