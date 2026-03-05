Coupe de France : suivre Lyon / Lens en direct (+ score en temps réel et résultat final)

Coupe de France, le match Lyon / Lens en direct, live et streaming ce jeudi 5 mars 2026 – Place au dernier quart de finale de la Coupe de France ce jeudi soir à la télé. L’Olympique Lyonnais reçoit le RC Lens au Groupama Stadium.


A suivre ce soir sur France 2 et beIN Sports, coup d’envoi à 21h10.

FFF


Ce jeudi soir, l’Olympique Lyonnais reçoit le RC Lens pour le dernier quart de finale de la Coupe de France. Cette affiche s’annonce comme le choc de ces quarts de finale, opposant deux équipes du haut de tableau de Ligue 1.

Lyon, qui réalise une saison solide et vise un trophée pour confirmer son retour au premier plan, devra se méfier d’un Lens ambitieux et très compétitif cette année. L’enjeu est de taille : le vainqueur de cette rencontre décrochera le dernier billet pour les demi-finales et rejoindra Strasbourg, Nice et Toulouse dans le dernier carré de la compétition.


Lyon / Lens – Composition des équipes

🔵 Lyon (composition probable) : Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Tessman, Morton, Abner – Tolisso (cap.), Iaremtchouk, Endrick

🔵 Lens (composition probable) : Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson (cap.), Udol – Thauvin, Saïd – Edouard

Lyon / Lens en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 ou beIN Sports dès 21h10.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la FFF.

Lyon / Lens, quart de finale de la Coupe de France 2025/2026, un match à suivre ce soir.

