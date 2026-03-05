Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 1 du 5 mars 2026)



Publicité





Pékin Express du jeudi 5 mars 2026, éliminé – C’est parti pour le lancement de la 21e saison de Pékin Express, intitulée « Au royaume des dragons ».











Publicité





Les binômes débutent l’aventure au Népal avec une nuit dans une tente. A 4h30 du matin, surprise : la tente de Pascal s’ouvre, on lui tend une enveloppe. Il va découvrir son partenaire pour former le binômes d’inconnus : Fafa ! Ils font connaissance et Stéphane réveille ensuite tout le monde en fanfare pour donner le coup d’envoi de la saison.

L’aventure débute, ils doivent rejoindre l’endroit où se trouvent leurs sacs. Florent et Brigitte, couple marié avec 26 ans d’écart, arrivent les premiers aux sacs.

Ils enchainent et découvrent la nouvelle règle de la saison : connexion interdite ! Pas de GPS, juste une carte ! Tous paniquent alors qu’ils doivent rejoindre Stéphane à Patan. Les 3 premiers se qualifieront pour l’épreuve d’immunité.



Publicité





Amélia et Elisabeth arrivent les 1ères, suivies de Héléna et Anthony, et Pascal et Fafa. Place ensuite à la recherche d’hébergements pour tout le monde.

Le lendemain, place à l’épreuve d’immunité. C’est Amélia et Elisabeth qui la remportent et se qualifient pour la seconde étape ! Stéphane annonce que cette année, le binôme arrivé dernier ne pourra pas choisir qui affronter en duel final : ce sera forcément l’avant-dernier !

Retour du drapeau rouge : le binôme qui l’a peut arrêter le binôme de son choix pendant 5 min. C’est les immunisées qui décident et le donnent à Héléna et Anthony. Et c’est finalement Amélia et Elisabeth remportent la victoire et l’amulette !

Pascal et Fafa quittent déjà l’aventure

Après une étape éprouvante, c’est finalement Thelma et Claire qui finissent dernières. Sur le duel final, elles affrontent le binôme d’inconnus, Pascal et Fafa, arrivés avant-derniers. Fafa et Claire décident d’y aller. C’est serré mais c’est Claire qui remporte le duel final !

Pascal et Fafa ont donc leur destin entre les mains de l’enveloppe noire. Et elle est éliminatoire ! C’est donc terminé pour le binôme d’inconnus.

Pékin Express : la route des glaces, le replay de l’épisode 1

Si vous avez loupé ce premier épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+.

👉 Rendez-vous vendredi prochain à 21h10 sur M6 pour la suite de « Pékin Express : au royaume des dragons ». L’aventure s’annonce plus intense que jamais !