Un Si Grand Soleil Spoilers : Muriel face à Yann, Johanna doute, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 16 au 20 mars 2026)

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Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 16 au 20 mars 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Johanna va commencer à doute face au comportement étrange de Yann. Inquiète et alors que Yann l’a rejetée dans un moment intime, Johanna décide d’aller parler à Hugo… Ce dernier n’en sait pas plus qu’elle et quand il parle à Yann de la femme du stand de tir, il s’emporte violemment. Elise s’interroge aussi, elle ne comprend pas que Yann refuse d’explorer la piste de l’amant marié de Lucie. Et alors que Muriel croise Yann, elle a le sentiment de l’avoir déjà vu…

Pendant ce temps là, Caroline débute son travail chez L Cosmétiques. Elle croule sous les dossiers et stresse, jusqu’à ce que Bertier comprenne qu’il lui en a trop demandé trop vite. Elle fait la connaissance d’Enric alors qu’à la maison, Sabine se montre jalouse. Elles vont finalement crever l’abcès.



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Quant à Clémence, elle a toujours mal au dos… Un mal qui pourrait bien cacher quelque chose de plus grave. Et à la ferme, Flore s’occupe désormais du food-truck. Elle se montre très motivée.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 16 au 20 mars 2026

Lundi 16 mars 2026 (épisode 1879) : Tandis que Sabine a l’impression que Caroline fait volontairement trainer son séjour chez elle, la police découvre que Gabin n’a pas dit toute la vérité à propos du soir du meurtre.

Mardi 17 mars 2026 (épisodes 1880) : Alors que Yann tente d’échapper à la curiosité d’Hugo, le premier jour de Flore dans son nouveau travail ne tarde pas à déraper.

Mercredi 18 mars 2026 (épisode 1881) : Sabine se décide à crever l’abcès avec Caroline.

Côté enquête, l’équipe de Becker serait-elle passée à côté de deux suspects majeurs ?

Jeudi 19 mars 2026 (épisode 1882) : Tandis qu’à la ferme Flore a une nouvelle conquête en vue, Johanna compte faire parler Hugo.

Vendredi 20 mars 2026 (épisode 1883) : Clémence souffre d’un étrange mal de dos. Quant à Elise, elle fait comprendre à Elodie qu’elle sera toujours là pour elle.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 16 au 20 mars 2026

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