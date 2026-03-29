Enquête Exclusive du 29 mars 2026 : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

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Enquête Exclusive du 29 mars 2026, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h15 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Logements, infrastructures : la France tombe en ruine ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







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Enquête Exclusive du 29 mars 2026 : votre émission en résumé

Chaque mois en France, des habitants sont évacués en urgence car leur immeuble menace de s’effondrer. Sept ans après le drame de la rue d’Aubagne à Marseille, qui avait fait huit morts, le phénomène ne touche plus seulement les logements insalubres : il gagne désormais les centres-villes, des bâtiments anciens comme des constructions récentes frappées par la « maladie du béton ».

À Lille, Toulouse ou Bordeaux, les arrêtés de mise en sécurité se multiplient. Bâtiments mal entretenus, travaux mal réalisés : le bâti se fragilise et met des vies en danger. À Puylaurens, dans le Tarn, plusieurs maisons menacent de s’écrouler après un premier effondrement. À Bordeaux, des propriétaires ruinés attendent toujours d’être indemnisés cinq ans après une catastrophe similaire. Que vivent ces sinistrés et quels recours leur restent-ils ?



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Au-delà des logements, l’état des infrastructures inquiète aussi. Sur les 250 000 ponts français, 35 000 sont jugés dégradés et potentiellement dangereux. Faute de moyens, de nombreux maires doivent laisser ouverts des ouvrages à risque, tandis que l’état réel des ponts reste difficile à connaître, les données étant classées « sensibles ». Enquête sur une France qui se fissure.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.