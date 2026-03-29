Rugby Top 14 : suivre le match Stade Français / Clermont en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Rugby Top 14 – suivre la rencontre Stade Français / Clermont en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce dimanche 29 mars 2026 sur Canal+ ! Suite et fin de la 20ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, le Stade Français Paris accueille l’ASM Clermont.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







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Ce dimanche soir, le Stade Jean-Bouin va être le théâtre d’un duel serré entre le Stade Français et l’ASM Clermont, en clôture de la 20ᵉ journée de Top 14. Une affiche entre deux équipes au coude-à-coude au classement : les Parisiens occupent actuellement la 5ᵉ place, juste devant des Clermontois 6ᵉs, rendant ce duel particulièrement important dans la course aux phases finales.



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Battus lors du match aller en Auvergne, les joueurs du Stade Français auront à cœur de prendre leur revanche devant leur public et de consolider leur position dans le Top 6. Clermont, de son côté, se déplace avec l’ambition de frapper un grand coup à l’extérieur pour dépasser son adversaire du soir. Entre l’engagement des avants et la créativité des lignes arrière, cette rencontre s’annonce intense et potentiellement décisive dans la hiérarchie du championnat.

Stade Français / Clermont la composition des équipes

Le XV de départ du Stade Français Paris : 15. Barré ; 14. Marchant, 13. Ward, 12. Vili, 11. Dakuwaka ; 10. Carbonel, 9. Kerr-Barlow ; 7. Briatte (cap.), 8. Tanga-Mangene ou Macalou, 6. Halaifonua ou Scelzo ; 5. Pesenti, Azagoh ; 3. Melikidze, 2. Nicotera, 1. M. Alo-Emile ou Païva.

Les remplaçants : 16. Peyresblanques ou Garcia, 17. Païva ou M. Alo-Emile, 18. Turagacoke, 19. Scelzo ou Halaifonua, 20. Tanga-Mangene ou Macalou, 21. Abadie, 22. Néné, 23. P. Alo-Emile

Le XV de départ de l’ASM Clermont : 15. Hamdaoui ; 14. Delguy ; 13. Loaloa, 12. Simone ou Darricarrère ; 11. Jurand ; 10. Plummer ; 9. Jauneau (cap.) ; 7. Kremer, 8. Sowakula, 6. Hémery ; 5. Ceyte, 4. Simmons ; 3. Ojovan, 2. Massa, 1. Lotrian.

Les remplaçants : 16. Fourcade, 17. Falgoux ou Frisach, 18. Michaux, 19. Dessaigne, 20. Muarua, 21. Zamora, 22. Newsome, 23. Dzmanashvili.

Stade Français / Clermont en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Stade Français / Clermont, 20ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.