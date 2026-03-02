Un Si Grand Soleil du 3 mars : Pablo retrouve la clé, Yann quitte Lucie (résumé épisode 1870 en avance)



Un si grand soleil du 3 mars 2026, spoiler résumé de l’épisode 1870 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 3 mars 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Un dossier est mystérieusement déposé sur le bureau de la juge Alphand, qui n’est pas encore arrivée… Pendant ce temps là, Johanna rappelle à Yann que ce soir ils vont rédiger la demande d’agrément. Yann se moque, il fait mine que ça lui était sorti de la tête. Il lui demande si elle est sure d’elle, ça va changer leur vie. Johanna lui assure qu’elle est prête. Et même s’il s’agit d’un enfant qui a vécu des choses compliquées, ils seront là pour lui. Yann et Johanna s’embrassent, Yann dit ne pas avoir été à la hauteur… Il dit qu’il a déconné, il n’a pas été assez présent pour elle ces derniers temps. Johanna lui répond que c’est elle qui travaillait trop. Elle lui demande pourquoi il dit qu’il a déconné, il dit qu’il ne sait pas et la prend dans les bras.

Hugo parle à Sabine et Caroline, il a vu d’autres articles horribles sur Pablo. Et avec les photos, il est reconnaissable. Pablo les rejoint, il dit être malade. Sabine va prévenir le lycée de son absence. Caroline assure qu’elle va s’occuper de lui. Sabine et Hugo s’en vont, Pablo a menti pour chercher la clé usb avec Caroline. Elle est stressée, il essaie de la rassurer. Au même moment, Cécile arrive au bureau et découvre le fameux dossier…



Caroline et Pablo pensent que Martin a forcément caché la clé chez Hugo. Ils fouillent la maison de fond en combles.

Becker est dans le bureau de Cécile. Elle lui parle du dossier trouvé sur son bureau ce matin… Une enveloppe « providentielle ». Il s’agit d’un rapport d’enquête sur la société de matériel aéronautique où travaillait Martin. Elle lui dit qu’ils ont été accusés de vendre des pièces détachées dans des pays sous embargo. L’affaire a été classée faute de preuve. Elle pense que ça vaut le coup de creuser, Becker confirme.

Au commissariat, Thierry parle à Yann mais il ne l’écoute pas. Il s’isole pour appeler Lucie.

Chez L Cosmétiques, Gabin a fait une erreur d’étiquetage et Léo lui hurle dessus. Enric intervient, Léo accuse Gabin. Ce dernier fait une crise d’angoisse, Enric le rassure et Léo lui apporte de l’eau. Plus tard, Enric s’occupe de réparer l’erreur de Gabin, qui est désolé. Gabin avoue avoir fait une crise, Enric veut en savoir plus. Il explique avoir des problèmes d’anxiété généralisée, il est suivi par une psychologue et un psychiatre. Il a un traitement mais quand il a un gros coup de stress, ça monte vite. Il pense être viré, Enric lui assure qu’il le garde et ils vont faire en sorte qu’ils ne fassent plus de crises.

Thierry retrouve Aude, il a checké le témoignage accusant Pablo. L’homme était bien sur l’aire d’autoroute au même moment. Aude assure que ça ne veut pas dire que son témoignage est vrai. Thierry l’accuse, avec la juge, de vouloir protéger Pablo. Il pense qu’avec ce témoignage, la juge sera obligée de la mettre en examen. Mais Aude pense que ce n’est pas un hasard que ce témoin se soit manifesté pile après la parution d’un article à charge sur Pablo. Elle se méfie.

Yann et Lucie se retrouvent, il met un terme à leur relation. Il dit qu’il ne lui a jamais caché la vérité, et sa déclaration l’a fait réfléchir. Il n’aurait jamais du s’embarquer dans cette histoire… Lucie le prend mal, elle l’envoie balader et s’en va.

Cécile appelle le procureur au sujet du témoignage, elle le trouve flou et souligne le fait qu’il arrive pile après la publication d’un article à charge sur un site d’infos lamentable. Il est d’accord avec elle mais le dossier n’est pas totalement vide, Pablo a un mobile. Cécile se laisse le temps de la réflexion avant de trancher et elle a une autre piste à explorer…

Lucie est au centre de tir, elle se défoule. Elle avoue au responsable qu’elle s’est fait larguer. Il lui propose de l’accompagner à l’inauguration d’un resto mais elle décline : elle préfère faire une pause avec les hommes. Il comprend mais finalement elle lui dit qu’elle accepte.

Yann et Johanna se retrouvent. Johanna trouve que Yann n’a pas l’air bien, il dit avoir eu une grosse journée. Johanna a déjà bien avancé sur la demande d’agrément. Ils réalisent que le parcours va être long mais ils se prennent dans les bras.

Pablo dit à Caroline qu’il abandonne : la clé n’est nulle part. Ils ne comprennent pas mais Pablo a un flash ! Il sait où ils n’ont pas cherché et lui dit de venir. Pablo se souvient que le soir du dîner il a retrouvé Martin dans sa chambre. Et bingo : il retrouve la clé usb sous son bureau !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.