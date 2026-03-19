Un Si Grand Soleil Spoiler : Elise démasque Yann, Johanna en larmes (épisode du 24 mars)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1885 du 24 mars 2026 – C’est la fin pour Yann dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, Elise va le démasquer et devoir tout dire à Becker !











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Après avoir brisé un miroir avec sa main dans la salle de bain, Yann donne une excuse bidon à Johanna. Elle ne le croit pas et lui demande ce qui le met dans cet état… Yann s’emporte violemment contre Johanna avant de s’excuser. Au cabinet, Florent surprend Johanna en larmes dans son bureau. Elle lui avoue être convaincue que Yann a une maîtresse !

Pendant ce temps là au commissariat, Yann s’emporte cette fois contre Elise. Là aussi, il finit par s’excuser, évoquant des problèmes personnels… Mais Elise, qui doute déjà depuis que Muriel a révélé que Yann connaissait Lucie, retrouve le bijoutier qui a vendu le bracelet offert à la psy par son amant. Et il transmet le reçu de carte et après avoir contacté la banque, elle a le nom de l’acheteur : il s’agit de Yann Cross !

Elise voit donc ses doutes se confirmer : Yann était bien l’amant de Lucie Lecoeur. Elle va dans le bureau de Becker pour lui annoncer la mauvaise nouvelle… Yann, avec tous ses mensonges, est désormais le suspect numéro 1 pour le meurtre de Lucie et son mariage est sur le point de voler en éclats.



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