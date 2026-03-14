Danse avec les Stars : Angélique Angarni-Filopon s’exprime après son élimination « je voulais aller bien plus loin » (VIDÉO)



Publicité





C’est l’ancienne Miss France Angélique Angarni-Filopon qui a été éliminée de « Danse avec les Stars » hier soir à l’issue du sixième prime de l’aventure. Après plusieurs semaines d’entrainement acharné, Angélique et son partenaire Yann-Alrick Mortreuil n’ont pas su convaincre le jury et les téléspectateurs, ils sont les quatrièmes éliminés de la saison.











Publicité





« Je me sens forcément pas en joie, j’aurai voulu aller le plus loin possible. Je lui avais fait la promesse qu’on irait au moins toucher la finale » a déclaré Angélique Angarni-Filopon à chaud juste après son élimination. « J’avoue que je suis un peu déçue mais très fière de ma prestation, très fière de mon parcours. C’est le jeu, j’avoue que je voulais aller bien plus loin mais c’est comme ça, c’est pas grave »

« C’est dommage. Je voulais goûter au standard, je voulais goûter au contemporain. Je voulais montrer des choses différentes, je voulais montrer ce que j’avais à l’intérieur de moi » a-t-elle expliqué, ajoutant qu’avec Yann-Alrick ils vont se revoir.

Une interview à découvrir en intégralité en vidéo sur TF1+.



Publicité





A LIRE AUSSI : Danse avec les Stars : qui a été éliminé à l’issue du prime 6 ? (résumé + replay DALS 13 mars 2026)