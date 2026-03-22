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Grands Reportages du 22 mars 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











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Grands Reportages du 22 mars 2026 : au sommaire ce dimanche

Dès 13h40 : « Ma toute première fois » (inédit)

Certaines premières fois marquent à vie. Elles font douter, grandir, vibrer ou rêver, et repoussent souvent toutes les limites. Qu’il s’agisse de réaliser un rêve d’enfant, d’affronter ses peurs ou de franchir un cap vers l’âge adulte, ces moments restent gravés et façonnent un destin.

Pendant plusieurs mois, nous avons suivi Jules, Elamine, Jean-Baptiste, Aurore et Marguerite dans leur saut dans l’inconnu. Cinq parcours, cinq premières fois où stress, rebondissements et joie s’entremêlent.



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À l’école supérieure de danse de Cannes, l’une des meilleures au monde, Jean-Baptiste, 17 ans, s’apprête à interpréter pour la première fois un rôle principal : Don Quichotte. Entre la préparation du bac, les répétitions intensives et la pression des projecteurs, ce défi est le plus grand de sa jeune carrière. Son objectif : travailler sans relâche pour ne rien regretter.

De son côté, Jules, 14 ans, vit son premier camp d’été chez les scouts laïques. Pour la première fois loin de sa famille, il part deux semaines en pleine nature et doit affronter une expédition de trois jours en autonomie. Une aventure qui ne se déroulera pas comme prévu.

Aurore et son amie Marguerite, passionnées d’histoire, réalisent un rêve d’enfant : participer au prestigieux bal annuel du château de Versailles. Costumes, coiffures, étiquette… tout doit être fidèle au XVIIIᵉ siècle pour être à la hauteur de cet événement hors du temps.

Enfin, certaines premières fois peuvent changer la vie de milliers de personnes. Le docteur Elamine Gouider, jeune diplômé, ouvre son premier cabinet dans un quartier populaire de Vienne, près de Lyon, désert médical depuis six ans. Face à l’afflux de patients, il doit rapidement s’adapter et s’entourer pour répondre aux besoins de la population.

Et à 14h50 : « MOF : des talents sans frontières » (rediffusion)

M.O.F… trois lettres qui font rêver des milliers d’artisans. Obtenir le titre de Meilleur Ouvrier de France, créé en 1929, signifie remporter l’un des concours les plus prestigieux et exigeants du pays. Près de 1 500 professionnels, dans plus de 200 métiers, ont reçu cette distinction. Mais décrocher le col bleu-blanc-rouge n’est qu’une étape : le plus difficile reste de rester à la hauteur de cette réputation. Nous avons suivi plusieurs MOF qui, des années après leur sacre, continuent de relever des défis hors normes.

Christelle Santabarbara, MOF couturière robe du soir depuis 2019, s’apprête à faire ses premiers pas dans le monde du théâtre. Elle doit créer en urgence une robe de scène haute couture pour une comédienne exigeante. Une réussite pourrait ouvrir la voie à de nouvelles collaborations et concrétiser son rêve de créer pour les artistes du monde entier.

À la Monnaie de Paris, l’émailleur Paul Eliauri, lui aussi MOF 2019, se voit confier une commande exceptionnelle du musée du Louvre : émailler quatorze pièces en or pur d’un kilo chacune, des répliques de pharaons d’une valeur de 125 000 euros. Une première pour lui, et un défi technique majeur.

Certains MOF choisissent l’étranger. À New York, Pascaline Lepeltier, seule femme sommelière MOF, se lance dans un pari risqué : ouvrir son propre restaurant à Tribeca. Entre retards de chantier et pression financière, elle mise tout sur son savoir-faire pour séduire les amateurs de vin américains.

Non loin de là, Thierry Atlan, MOF chocolatier installé aux États-Unis depuis quinze ans, réalise un nouveau rêve en ouvrant une boutique à son nom. Mais le jour de l’ouverture, rien n’est prêt : personnel peu formé, matériel défaillant, imprévus en cascade.

Être Meilleur Ouvrier de France, c’est incarner l’excellence. Mais une fois au sommet, le plus grand défi est de s’y maintenir.