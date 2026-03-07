

Grands Reportages du 7 mars 2026, sommaire et reportages











Grands Reportages du 7 mars 2026 : au sommaire ce dimanche

Dès 13h40 : « Concours de jardinage : qui aura la main la plus verte ? » (inédit)

Le jardinage est une véritable passion en France. On estime à près de 17 millions le nombre d’amateurs qui, chaque semaine, taillent, sèment, plantent et bêchent. Près de deux foyers français sur trois disposent d’un jardin, espace de détente et de plaisir. Mais pour certains passionnés, jardiner est bien plus qu’un simple loisir… Pendant plusieurs mois, nous avons suivi des aficionados engagés dans des concours de très haut niveau, en France comme à l’étranger.

À 20 ans, Emma rêve de décrocher le titre de Meilleure Apprentie de France paysagiste. L’an dernier, elle n’a pas réussi à atteindre la finale du concours. Cette fois, la jeune femme est déterminée à remporter la médaille d’or. Mais pour y parvenir, elle devra franchir trois étapes de sélection : départementale, régionale puis nationale.



Gala et Paul sont architectes, tandis que Manon est designer textile. Malgré leur manque d’expérience, ils ont été retenus pour l’un des concours de jardins les plus prestigieux en France : le Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire. Leur pari ? Un concept original : un jardin recouvert de laine de mouton. « Chaumont est un défi passionnant car sa réputation est internationale. On espère que ce sera une belle vitrine pour nous », confient-ils. Mais leurs débuts s’annoncent plus compliqués que prévu.

D’autres passionnés courent après les records, comme Mehdi, 46 ans, champion de France de culture de potirons géants depuis 2010. Son record personnel : 984 kg. Cette année, il remet son titre en jeu avec un objectif ambitieux : franchir la barre de la tonne. « On flirte avec les limites : parfois c’est fabuleux et on est très fier, mais du jour au lendemain tout peut s’écrouler si le potiron explose ! » explique-t-il. Ce cultivateur bio va mettre en œuvre toutes ses techniques pour faire pousser des géants, malgré une météo peu favorable.

Giulio, 40 ans, est un paysagiste italien installé à Paris depuis quinze ans. Il fait partie des 18 créateurs sélectionnés pour le Chelsea Flower Show à Londres, considéré comme le concours de jardins le plus prestigieux au monde. Pour sa première participation, il devra affronter l’élite internationale du paysagisme. « Quand on est un nouveau venu, on sent forcément que tous les regards sont tournés vers nous », reconnaît-il.

Face à des concurrents d’un niveau exceptionnel, tous vont se surpasser pour imaginer et réaliser les jardins les plus spectaculaires.