Ici tout commence du 5 mars : Stanislas provoque un drame à l’institut ! (résumé + vidéo épisode 1386 en avance)

Ici tout commence du 5 mars 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1386 – Stanislas a un comportement plus qu’étrange en ce moment dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et ce soir, non seulement il oublie le cocktail avec le jury, mais il va aussi commettre une grave erreur avec une invitée allergique à l’arachide !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 5 mars – résumé de l’épisode 1385

Loup est bouleversé par l’affaire des photos d’Anouk et accuse Bianca et Maxence d’en être responsables. La tension explose en cuisine lorsque Maxence le provoque : Loup le saisit par le col avant qu’Olivia ne les sépare. Joséphine prend la défense de Loup face à Bianca, ce qui le touche. Plus tard, les deux ex se confient : ils admettent qu’ils se manquent, mais Joséphine n’est pas prête à redevenir proche.

Au Double A, Solal déprime les clients avec ses remarques pessimistes sur l’amour depuis sa rupture avec Zoé. Inquiet pour le restaurant, Enzo demande à Lionel de le recadrer. Solal promet de faire des efforts, mais avoue rester nostalgique de Zoé. Cette discussion fait douter Lionel de l’amour, même si ses amis tentent de le rassurer.



De son côté, Stanislas ment à Angèle après un appel avec Laetitia au sujet de Bakary. Restée seule, Angèle découvre des messages et un vocal de Laetitia. Les doutes s’installent. À l’Institut, Anaïs et Clotilde réalisent que Stanislas a oublié le cocktail avec le jury pour le prix des Arts de la Table. Craignant qu’il ne soit pas à la hauteur, Anaïs préfère finalement gérer le cocktail elle-même.

Plus tard, Stanislas s’excuse auprès de Coline pour son attitude lors de l’épreuve à l’aveugle. Il lui assure qu’elle mérite pleinement sa place et lui confie que la présence de Bakary ravive de vieux remords liés à son abandon. Émue, Coline lui demande s’il pourrait un jour faire la même chose avec elle. Stanislas lui répond qu’elle est sa famille et la prend dans ses bras.

À la ferme, Angèle confie à Gaëtan et Alice qu’elle ignorait tout de l’existence de Bakary et qu’elle doute désormais de Stanislas. Elle s’inquiète surtout qu’il se soit confié à Laetitia plutôt qu’à elle et veut s’assurer que Coline ne risque rien. Pendant ce temps, au Studio, Coline cuisine avec Bakary et lui dit qu’il a le droit d’en vouloir à Stanislas pour l’avoir abandonné. Anaïs les rejoint ensuite et leur propose de participer au cocktail du soir, ce qu’ils acceptent avec enthousiasme.

Lors de la réception, Stanislas reçoit un SMS de son ex, Awa, lui interdisant de s’approcher de Bakary. Troublé par ce message, il répond distraitement à une invitée allergique en affirmant que les amuse-bouches ne contiennent pas d’arachides. Quelques minutes plus tard, la femme s’effondre, victime d’une réaction allergique. Stanislas comprend alors qu’il a commis une grave erreur.

Ici tout commence du 5 mars 2026 – extrait vidéo

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.