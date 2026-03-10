« L’île de la tentation » spoiler : Tino et Laureen vont-ils repartir ensemble ou séparément ? Réponse ! (épisode 9)

Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans le prochain épisode de la saison 4 de « L’île de la tentation » ? Alors que l’épisode 8 était diffusé ce mardi soir sur M6, Tino et Laureen étaient sur le point de prendre une décision capitale pour leur couple : repartir ensemble ou séparément.


Tino a commis l’irréparable : il a trompé Laureen avec Emma, sa tentatrice préférée. Il a d’abord tenté de nier avant de finalement avouer et supplier qu’elle le pardonne…

Alors que va-t-il décider ? On peut déjà vous révéler que Laureen va décider de repartir seule. Tino est désemparé mais c’est fini, Laureen ne peut pas pardonner ce qu’il a fait.

Et surprise : un nouveau couple va débuter l’aventure ! Estelle et Maxime sont venus eux aussi tester leur couple sur l’Ile de la tentation. Quant à Lucie, après de nouvelles images de Hugo qui la trompe et la qualifie désormais « d’ex », elle décide de dormir avec Quentin.


La suite le mardi 17 mars dans l’épisode 9 sur W9 !

