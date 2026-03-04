Ici Tout Commence spoiler : Lionel s'inquiète et se confie... (vidéo épisode du 6 mars)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Lionel est en couple avec Fleur depuis quelques semaines dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais avec ses échecs sentimentaux passés, Lionel s’inquiète… Dans quelques jours, il va se confier à son ami Solal.











Publicité





Solal retrouve Lionel alors qu’il a fait un tableau comparatif de ce qui n’allait pas et a fait échouer ses relations avec Kelly, puis Emi. Il ne veut surtout pas refaire les mêmes erreurs ! Solal pense que l’amour n’est pas une science exacte…. Il lui donne quelques conseils mais Lionel a peur que Fleur finisse elle aussi par le quitter…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Bakary fait une découverte choc ! (vidéo épisode du 6 mars)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1387 du 6 mars 2026 : Lionel inquiet

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.