Ici Tout Commence spoiler : Lionel s’inquiète et se confie… (vidéo épisode du 6 mars)

Par /

Ici tout commence spoiler – Lionel est en couple avec Fleur depuis quelques semaines dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais avec ses échecs sentimentaux passés, Lionel s’inquiète… Dans quelques jours, il va se confier à son ami Solal.


Solal retrouve Lionel alors qu’il a fait un tableau comparatif de ce qui n’allait pas et a fait échouer ses relations avec Kelly, puis Emi. Il ne veut surtout pas refaire les mêmes erreurs ! Solal pense que l’amour n’est pas une science exacte…. Il lui donne quelques conseils mais Lionel a peur que Fleur finisse elle aussi par le quitter…

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.


