Plus belle la vie spoiler : la vraie statut retrouvée, Laura propose un marché à Vanessa ! (5 mars 2026)



Publicité





Plus belle la vie en avance du 5 mars 2026 – Le véritable buste de la statut de Saint-Joseph va être retrouvé demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du jeudi 5 mars 2026, alors que Patrick doute d’Ariane suite à l’évasion d’Otero, la méthode d’Eric et Laura va porter ses fruits !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Jean-Paul face à la vérité, les résumés jusqu’au 20 mars 2026

Eric se balade au Mistral avec Otero pour tenter de raviver ses souvenirs… Il lui parle de la statut de Saint-Joseph et Otero finit par se souvenir où il avait caché le fameux buste de l’église ! Il le remet à Eric et Ariane, qui le raccompagnent ensuite à l’hôpital.

De son côté, Laura a une idée pour coincer le ou la coupable : organiser une vente de la statut complète avec des collectionneurs. Elle demande alors à Vanessa Kepler d’organiser la vente chez elle ! Vanessa ne comprend pas mais Laura conclue un marché avec elle : en échange, ils feront le nécessaire pour l’innocenter dans l’affaire Oktalis en trouvant qui a voulu la faire tomber ! Vanessa accepte.



Publicité





Plus tard à l’agence de détectives, Eric et Laura rassemblent les deux parties de la statut avec Ariane. Ils lui expliquent leur plan alors qu’ils entendent quelqu’un devant la porte… Eric l’assomme avant de se rendre compte qu’il s’agit de… Jean-Paul !