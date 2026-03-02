Ici Tout Commence spoiler : Stanislas avoue tout à Coline (vidéo épisode du 5 mars)



Ici tout commence spoiler – Coline a été désignée pour assister Stanislas pour le prix Armand des Arts de la Table dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais on peut dire que les choses ne vont pas être simples !











Non seulement Stanislas est soupçonné d’avoir triché pour avantager Coline face à Bakary, mais en plus il va mal se comporter avec sa belle-fille. Dans quelques jours, Stanislas va retrouver Coline dans le parc de l’institut pour faire son mea-culpa !

Il regrette de lui avoir mal parlé et s’excuse. Il regrette d’avoir été ni patient ni pédagogue, et il espère qu’elle ne lui en voudra pas. Il rappelle qu’elle est compétente et légitime. Coline comprend que sa mère a balancé qu’elle voulait se retirer… Coline avoue que l’histoire de tricherie la met mal à l’aise et elle le sent très tendu depuis l’arrivée de Bacary.

Stanislas assure qu’elle a gagné les sélections car elle le méritait. Et il avoue qu’il se sent coupable par rapport à Bakary, ça ravive des souvenirs difficiles… A coeur ouvert, Coline lui demande s’il ferait pareil si ça se terminait entre lui et sa mère. Stanislas assure que non, Coline avoue s’être attaché à lui.



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1386 du 5 mars 2026 : Coline et Stanislas à coeurs ouverts

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.