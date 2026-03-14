Ici Tout Commence spoilers : Stanislas triomphe, Rose vexée, Jasmine troublée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 16 au 20 mars 2026)

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Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 16 au 20 mars 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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On peut déjà vous dire que cette semaine va être marquée par la victoire de Stanislas au Prix Armand des Arts de la Table. Il est réintégré et tout se finit bien pour le professeur de salle de l’institut Auguste Armand. Et c’est grâce à Angèle qui va remporter la victoire. Vont-ils se remettre ensemble ou Stanislas va-t-il renouer avec Laetitia ?

De son côté, Jasmine comprend qu’elle est troublée par Milan… Et Rose se vexe quand Anaïs lui annonce à elle et à Enzo que les élèves du master ne sont pas au niveau. Elle leur reproche de « ronronner » et les encourage à mettre les jeunes chefs au défi. Quant à Mehdi, il essaie de se rapprocher de Denis à l’hôtel Jourdain.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 16 au 20 mars 2026

Lundi 16 mars 2026 (épisode 1393) : Coline attend Stanislas au tournant. Léonard prend Malik en main. En voulant bien faire, Mehdi ne réalise pas dans quoi il met les pieds…

Mardi 17 mars 2026 (épisode 1394) : Angèle fait fausse route ! Rose et Enzo se font remonter les bretelles. Face à Denis, Anouk et Mehdi décident de s’allier !

Mercredi 18 mars 2026 (épisode 1395) : Grâce à Angèle, Stanislas triomphe ! Loup revient sur sa décision. Avec Jeanne, Denis sort le grand jeu.

Jeudi 19 mars 2026 (épisode 1396) : Tout est bien qui finit bien pour Stanislas ! Loup et Bianca sont comme chien et chat. Rose propose un défi de taille aux jeunes chefs du master.

Vendredi 20 mars 2026 (épisode 1397) : Un trouble s’installe en Jasmine… Pour Stanislas, les liens sont renoués. Loup et Bianca ont les yeux plus gros que le ventre.



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VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 16 au 20 mars 2026

vidéo à venir

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