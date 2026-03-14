Audiences 13 mars 2026 : « Tropiques criminels » leader devant « Danse avec les Stars »

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Audiences 13 mars 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec la nouvelle saison inédite de la série « Tropiques criminels », qui a captivé 3,79 millions de téléspectateurs pour 22,2% de pda.





C’est devant TF1 avec le 6ème prime de la nouvelle saison de « Danse avec les Stars », qui a captivé 2,13 millions de téléspectateurs pour 12,8% de pda.







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Audiences 13 mars 2026 : les autres chaînes

France 5 crée la surprise et complète le podium avec la rediffusion du film « Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais… elle cause !« , suivi par 1,43 million de téléspectateurs pour 8,6% de pda.

M6 suit avec l’étape 2 de « Pékin Express », qui a rassemblé 1,31 million de téléspectateurs pour 7,8 de pda.



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Flop pour France 3 avec la soirée inédite « Voyage voyage, les stars chantent au Maroc », qui n’a intéressé que 776.000 téléspectateurs pour 5,2 de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie