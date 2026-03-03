« Mémoires à vif » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (3 mars 2026)



« Mémoires à vif » au programme TV du 3 mars 2026 – Ce mardi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Mémoires à vif ». Ce polar captivant met en lumière l’impact actuel de la situation des harkis, ces hommes qui ont combattu aux côtés de l’armée française lors de la guerre d’Algérie, de 1954 à 1962.





A suivre dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Mémoires à vif » : l’histoire

Fabrice Da Costa, adjoint au maire de Valbonne, s’apprêtait à inaugurer une plaque en hommage aux harkis. Mais son corps est retrouvé flottant dans la piscine de sa somptueuse villa, au milieu d’une eau teintée de sang.

Les commandants de police Leila Belhassen et Cédric Bonfanti ouvrent alors une enquête sur une série de meurtres qui les entraîne au cœur des lourdes séquelles de la guerre d’Algérie, et plus particulièrement du destin tragique des harkis internés dans des camps de travail en France.



Aux parcours et aux tempéraments opposés, Leila et Cédric sont loin d’imaginer que cette affaire va raviver des plaies enfouies et les confronter à leurs propres blessures, faisant ressurgir les fantômes du passé.

Au fil de leurs investigations, ils s’immergent dans l’univers du rugby et mettent au jour les zones d’ombre qui entourent le passé troublant de Patrick Delmas.

Casting : interprètes et personnages

Avec Stéphane Freiss (Cédric Bonfanti), Meena Rayann (Leila Belhassen), Samy Naceri (Marwann), Martin Lamotte (Jean-Yves Lefrançois), Liliane Rovère (Rosa Vachin), Liv Del Estal (Lola Bonfanti), Mitty Hazanavicius (Luna Bonfanti), Romane Serda (Adèle Da Costa), Anthony Colette (James Lopez)